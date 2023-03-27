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Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı

Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, ticari takside seyir halinde iken arkadaşlarıyla tartışan genç otomobilden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana gelen olayda; yolcu olarak bindikleri ticari taksi ile seyir halinde olan Y.K. (22), iddiaya göre arkadaşlarıyla tartıştı. Otomobil seyir halinde iken kendini aşağı atan Y.K. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayın ardından çalışma başlattı. Öte yandan Y:K.'nın taksiden atlaması ve vatandaşların yardımına koşması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Turan Bulut

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