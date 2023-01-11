Arkas Spor, 5 maçlık seri yaptı

Arkas Spor, bu sezon ligde zirve yarışı veriyor. İzmir temsilcisi, şimdiye kadar çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak ligde üçüncü sırada kendine yer buldu. Ayrıca İzmir temsilcisi, ligde çıktığı son 5 maçta da mağlubiyet yaşamazken, son yenilgisini ise Kasım 2022'de oynanan Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında almıştı. Öte yandan Arkas Spor, 15 Ocak Pazar günü Tokat deplasmanına gidecek.

Hasan İnce



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