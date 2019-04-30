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Arkas Spor seride eşitliği sağladı

Arkas Spor seride eşitliği sağladı
Arkas Spor seride eşitliği sağladı

Efeler Ligi Play-Off Final Etabı dördüncü maçında Arkas Spor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan İzmir temsilcisi seride durumu 2-2'ye getirdi. Şampiyon cuma günü oynanacak olan maçın ardından belli olacak.

Efeler Ligi Play-Off Final Etabı'nda ilk 2 karşılaşmayı kaybeden Arkas Spor durumu eşitledi. Serinin dördüncü maçında Fenerbahçe'yi konuk eden İzmir ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrılarak seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı. Serinin son maçı cuma günü saat 18.30'da Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi oynanacak. Öte yandan bir önceki karşılaşmada diskalifiye edilen Arkas Spor Antrenörü Gleen Hoag cezası sebebiyle takımının başında yer alamadı. Hoag karşılaşmayı televizyondan takip etti.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz Duman
Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Hasan Sıkar, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Bravo)
Fenerbahçe: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Hidalgo, Ahmet, (Ferhat, İzzet, Oğulcan, İzzet)
Setler: 25-19, 26-24, 25-18
Süre: 80 dakika (25, 30, 25)  

Tolga Tahçı

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