Arkeolog cinayetine 25 yıl

Olay, geçtiğimiz 19 Mayıs'ta Kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Olympos Antik Kenti'nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusu olan Sinan Sertel (32), ‘ağaç kesildiği iddiaları' üzerine bölgede oturan Sadık Poyraz ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından Poyraz, yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Sertel uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sadık Poyraz ise tutuklandı.

Sadık Poyraz, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Sadık Poyraz, maktulün ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı.

Son sözünde, “Pişmanım” diyen sanık, ilk olarak müebbet hapis cezasına, ardından da iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sertel'in ablası Nurcan Doğan ise kararın ardından koridorda, “Adam öldürmenin cezası nasıl 25 yıl olabilir?” diyerek gözyaşı döktü.

Huriye Ferah Vanlı

