Armaş Manastırı'nın 410 yıllık hikayesi

İzmit ilçesine bağlı Akmeşe bölgesinde, 1611 yılında İran Ermenileri tarafından kurulan 'Armaş Manastırı' bünyesinde yer alan tarihi yapı, yok olmamak için direniyor. Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tuğla örgülü tarihi yapının, 1800'lü yıllardan Ermeniler tarafından matbaa olarak kullanıldığı tarih kitaplarında yer alıyor. Etrafı yabani otlarla sarılan, zaman içerisinde yıpranan, taşları dökülen ve çöplüğe dönen matbaa, terk edilmiş ürkütücü görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Harabeye dönen matbaanın restore edilerek, turizme kazandırılmasını talep eden bölge halkı, bu isteklerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Tarihi yapının, ilerleyen zamanlarda restore edilmesi bekleniyor.

"Bu esere sahip çıkmamız lazım"

Tarihi yapının, 1800'lü yıllarda Ermenilerin yaşadığı sürelerde matbaa olarak kullanıldığını ifade eden Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol, "Bu tarihe sahip çıkmak gerekiyor. Tarihi yapının hemen yakınında bir okulumuz bulunuyor. Bu matbaa, yıkılmaya yüz tutmuş bir tarihi eserimizdir. Konuyu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ilettik. Kendisi de bunu gündeme getirdi. Sanıyorum ki ilerleyen süreçlerde bu alanımızla ilgilenecektir" dedi.

"Eski yatılı okul yok oldu, bu da yok olmasın"

Eserin, Türkiye'nin en eski matbaalarından biri olduğunu kaydeden Varol, şu ifadeleri kullandı:

"Akmeşe'mizde yaşayan bir iş adamı geçtiğimiz dönemlerde ufak bir restorasyon çalışması yapmak için çalışma başlatmıştı. Fakat bazı sebeplerden dolayı durduruldu. O zamandan bu yana yapılan hiçbir şey yok. Akmeşe'nin tarih kokan güzelliğine sahip çıkmamız lazım. En azından restore edilsin ve turistlere açılır. Zaman zaman turlarla gelenler var. Mahallemizdeki caminin hemen arkasında eski yatılı bölge okulumuz vardı. Depremde çatısı yıkıldığı için yıktırıldı ve yerine yenisi yapıldı. O yok oldu, bu yapının da yok olmasına müsaade edilmemeli. Bu matbaanın yapılmasından sonra büyük kitlelerle turistlerin geleceğine inanıyorum. Biliyorsunuz ki Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe çıkışı var. Bu ulaşımı da kolaylaştırdı. Yetkililerden bu yapıya sahip çıkmalarını bekliyoruz."

Huriye Ferah Vanlı - Cihan Atik