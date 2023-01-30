Arnavutköy'de 2 milyon liralık gasp

Olay, 16.15 sıralarında Arnavutköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Serdar Ş. isimli vatandaş, aralarında daha önce de ticari ilişki bulunan İsa Y. ve Halis G. ile betonarme boru fabrikasında buluştu. Daha sonra da Serdar Ş.'nin önceden bankadan çekmiş olduğu 2 milyon lirayı bankaya birlikte yatırmaya gitmek için sözleştiler. İsa Y. ve Halis G. buluşma yerine 81 ACB 914 plakalı araç ile geldi ve Serdar Ş.'den çantada bulunan 2 milyon lirayı aldı ancak Serdar Ş.'yi iterek araca binmesine izin vermedi. Gasp şüphelisi şahıslar geldikleri araç ile olay yerinden hızla uzaklaşırken Serdar Ş. peşlerinden koşsa da araca yetişemedi. 2 milyon lirasını kaptıran Serdar Ş. olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, gasp şüphelisi şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Çok sayıda suç kaydına rastlandı

Polis ekiplerinin gasp şüphelisi şahıslara ilişkin başlattığı incelemede şahısların; iş yerinden, kurumdan hırsızlık, kredi kartlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tehdit, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şüpheli şahısların buluşma yerine araçla geliş ve parayı aldıktan sonra çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog



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