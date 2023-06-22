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Arnavutköy'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Arnavutköy'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
Arnavutköy'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırılırken, alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı - Tıkla İzle

Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi Taşoluk Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bina sakinleri panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılarak yangını söndürme çalışması başladı. Evde tek başına olan kız çocuğu ve alt katta bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alevler kısa sürede söndürülürken, alev alev yanan çatı katı havadan görüntülendi.

Batuhan Toprak

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