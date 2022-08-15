Arnavutköy'de 6 ev ve 1 iş yerini su bastı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy Atatürk Mahallesi Zemem Sokak'ta bulunan 6 tane ev ve bir iş yerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar kovalarla biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Bir kişi de rögarın olduğu yeri kırarak suları tahliye etmeye çalıştı. İş yerinde ise asansör boşluğunda yaklaşık 3 metre derinlik oluştuğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evlerin ve iş yerinin içinde biriken suları tahliye etti. Eşyalar kullanılmaz hale gelirken vatandaşlar isyan etti.

“Her yağmur yağdığında bu sıkıntıları yaşıyoruz”

Atatürk Mahalle Muhtarı Sebahattin Tuncel, “Rögarların tıkalı oluşu nedeniyle geri tepmesi sonucu bodrum katlara dükkan su bastı. Millet perişan durumda. Bütün yağan yağmurlarda mahallenin durumu budur. Yağmurlar yağmadan rögarların temizlenmesi gerekiyor. Rögarlar temizlenmeyince bütün evlere dairelere su basıyor. Vatandaşlar yazık günahtır. Eşyaları mahvoldu. Yetkililerden ricamız yağmur olmadan buralara bir çözüm getirmelerini dileriz. Her yağmur yağdığında bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yeni evli olan bir çiftimiz vardı. Düğün eşyalarını akşam getirdiler şuanda sular altında kaldılar” ifadelerini kullandı.

Evi su basan bir vatandaş, “İSKİ'yi aradım kimse cevap vermedi. Yarım saat içerisinde oldu hepsi. Yarım saatlik bir yağmur yağsa hep bu sorunu yaşıyoruz. İSKİ'nin gelmesi gerek itfaiye gelmiş” dedi.

İşyeri sahibi Sezer Damla, “Her seferinde bunu yaşıyoruz. Makinelerimizin hali perişan. Biz burada perişan olduk. Her hangi bir önlem alınmıyor. Burada ayakkabı imalatı yapıyoruz. Bu makinalarımız ikinci. Yine zarar gördü. Çok şaşkınız bizde” dedi.