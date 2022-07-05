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Arnavutköy'de araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Arnavutköy'de araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
Arnavutköy'de araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Arnavutköy’de gece saatlerinde araçları ile evlerinin önüne yaklaşan 3 kişilik aileye henüz bilinmeyen bir sebeple kurşun yağdırdılar. Araç içerisinde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken biri küçük çocuk 2 kişi yaralandı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Arnavutköy’de araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Basetemur, karısı ve çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracıyla evinin önüne yanaştığı esnada başka bir otomobil ile gelen kişi veya kişiler henüz bilinmeyen bir sebeple aracın içerisine onlarca el ateş açarak saldırı düzenledi.

Araç içerisinde şoför koltuğunda otura Mehmet Basetemur ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken kızı ve karısının tedavileri devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis her yerde saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri arıyor.

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