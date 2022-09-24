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Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy’de 6 katlı ayakkabı fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, saat 13.15 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Öğüt Sokak'ta bulunan bir ayakkabı fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı ayakkabı fabrikasının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Şişli'den itfaiye ekipleri de kısa sürede fabrikaya geldi. 

Batuhan Toprak

 

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