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Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı

Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı
Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı

Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağışın ardından bir ayakkabı imalathanesini su bastı. 150 bin TL’lik malzeme kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy’de ayakkabı imalathanesini su bastı - Tıkla İzle

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı kanalizasyon giderleri tıkandı. Karlıbayır Mahallesi Kuğulu Sokak'ta bulunan bir ayakkabı dikim imalathanesinde tuvaletlerin taşması sonucu iş yerini su bastı.

Sabah saatlerinde imalathaneye gelen ustabaşı durumu fark ederek, şehir dışında olan iş yeri sahibine ve yakınlarına haber verdi. Yardıma gelenler biriken suyu kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı. İSKİ görevlileri de imalathanedeki baskına müdahale etti.

İş yeri sahibinin akrabası Özcan Çakmakçı, “Biz ne olduğunu anlayamadık Arnavutköy Belediyesi geldi rögarları çekti ama bunun altında bulunan ana arterde problem varmış. Suyu boşaltmaya çalışıyoruz su motorları ile. Ben İSKİ'yi aradım ama kaç saat oldu daha yeni geldiler, biz kendi imkanlarımız ile suyu boşaltmaya çalışıyoruz su motorları ile. Makinelerimiz hariç 150 bin TL'lik ürünümüz kullanılamaz hale geldi sadece. Kendimiz müdahale etmek zorunda kaldık etmezsek daha çok malzememiz ziyan olacak” dedi.

Batuhan Toprak
 

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