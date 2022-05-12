Arnavutköy'de benzin istasyonunda silahlı kavga

Olay, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kapalı olan benzin istasyonuna gelen 3 kişi, buradaki şahıslarla tartışmaya başladı. Bir süre sonra sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Etrafa rastgele ateş açan şahıslar ardından hızla uzaklaşırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri istasyon çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Benzin istasyonunda şahıslardan birinin silahla ateş açtığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Polis ekipleri olay sonrası kaçan bir şahsı yakalayarak gözaltına alırken, yapılan incelemeler sonrası olaya karıştığı belirlenen toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların olay sonrası kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Silahla açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.