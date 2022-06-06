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Arnavutköy'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Arnavutköy'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Arnavutköy'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Arnavutköy’de 4 katlı binanın çatı katı, yangında alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Arnavutköy'de binanın çatı katı alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoşdere Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 06.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Yangın çıktığını gören apartman sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binada ise hasar oluştu. Yangının neden çıktığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Batuhan Toprak
 

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