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Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı

Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı
Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı

Arnavutköy’de iki hırsız, girdikleri daireden altın, para değerli eşyaları çaldı. Ev sahibinin otomobilinin anahtarını da çalan hırsızlar, yoğun kar yağışı nedeniyle aracı sokaktan çıkaramadı.

Arnavutköy Merkez Mahallesinde 2 hırsız, Pazartesi günü güpegündüz girdikleri bir apartman dairesinde gözüne kestirdikleri değerli eşyalarla birlikte ev sahibinin otomobilinin anahtarını da çaldı. Hırsızların amacı otomobili de çalarak kaçmaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle otomobili sokaktan çıkaramayacaklarını anlayan hırsızlar, daireden çaldıkları değerli eşyalarla kaçarak uzaklaştı.

Hırsızların binaya giriş ve çıkışları ise, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Batuhan Toprak
 

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