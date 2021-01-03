İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada

Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada
Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada

Arnavutköy’de iki arkadaş önce yumruk yumruğa kavga etti sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sarılıp yollarına devam etti. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de bir garip kavga kamerada - Tıkla İzle

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde, iddiaya göre, iki arkadaş kendi aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Sokak ortasında birbirleriyle dakikalarca kavga eden arkadaşları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Bir süre daha kavga eden iki arkadaş daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarıldı. Durum karşısında kavgayı ayırmak için gelen mahalleli ise neye uğradığını şaşırdı.

İki arkadaşın sokak ortasındaki kavgası, bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Görüntülerde arkadaşların uzun süre tekme tokat kavga ettikleri görülüyor. Kavga eden şahısların birbirilerini yerlerde sürükledikleri görülüyor. Görüntülerde mahallelinin gençleri ayırmaya çalıştığı, gençlerin daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak yollarına devam ettikleri görülüyor.

Batuhan Toprak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.