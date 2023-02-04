Arnavutköy'de bir grup çocuk, yoldan geçen bir kadına ve çocuğa saldırdı

Arnavutköy'de bir grup çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda yürüyen başka bir çocuğa ve kadına saldırdı. Yaklaşık 10 yaşlarında olan 8-9 çocuğun grup halinde çocuğa ve yanındaki kadına tekme ve yumruklar ile saldırdığı utanç verici anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çocukların saldırdıktan sonra “yol al, yol” diye bağırarak hızla kaçtığı görüldü.

Batuhan Toprak

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