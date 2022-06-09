Arnavutköy'de can pazarı, mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Selvil Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 4 katlı binanın çatısı tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatıyı sardı. Yangın nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, duman nedeniyle mahsur kalınca, nefes almak için balkonlara çıkıp yardım bekledi.

Panikle bebeğini aşağıya atmak istedi, vatandaşlar atma diye bağırdı

Yaşanan can pazarında balkona çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bir kişi kucağındaki bebeğini aşağıda açılan halıya atacakken, son anda vatandaşların ‘atma' diye bağırmasıyla vazgeçti. Daha sonra vatandaşlar binadan sarkıtılan iple aşağıya inmeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise bir yandan yangına müdahale etti, diğer taraftan da mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde balkonda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma çalışmalarının ardından yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Batuhan Toprak