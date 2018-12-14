Arnavutköy'de ceket hırsızları kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta Pazar günü sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesinde bulunan bir ceket imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli şüpheliler imalathanenin kapalı olmasını fırsat bilerek ceketlerin bulunduğu depoya geldi. Arka kapının kilidini kıran şüphelilerden 2 kişi alt katta keşif yaparken diğer şüpheli ise üst katta bulunan yazıhaneyi kontrol etmeye gitti. Alt katta bulunan binlerce ceket arasından sadece ceket kalıplarını arayan zanlılar önce bir numune ceket aldı ardından atölye içinde bulunan farklı kesim stillerine sahip olan çok sayıdaki ceket kalıplarını çaldı. Üst kattaki yazıhaneden eli boş dönen diğer şüphelinin arkadaşlarına katılmasıyla birlikte araçlarına binerek uzaklaştılar.

3 ay önce 150 Bin TL değerinde ceket çaldılar

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine imalathaneye gelen iş yeri sahibi Efkan Güven, durumu güvenlik kameralarından inceledi. Görüntüleri defalarca izlediğini belirten Güven, “İş yerine gelen hırsızlar resmen model seçmişler, tek tek bakıp ona göre ayırıyorlar” dedi. Güven, eldivenli ve yüzleri kapalı olan 3 hırsızın 3 ay önce gelerek piyasa değeri 150 bin TL takım ceket çaldığını söyledi.

Ufuk Kıvık

