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Arnavutköy'de çocuk parkında silahlı saldırı: 1 yaralı

Arnavutköy'de çocuk parkında silahlı saldırı: 1 yaralı
Arnavutköy'de çocuk parkında silahlı saldırı: 1 yaralı

Arnavutköy’de çocuk parkında çıkan silahlı kavga bir kişi yaralandı.

Arnavutköy Şehir Parkın'da dün gece saat 22.30 sularında meydana gelen olayda arkadaşları ile birlikte parka gelen Onur A. (21)'ın bir müddet sonra husumetli olduğu arkadaşı Sezer Ulu'da parka gelerek içerisinde çocukların ve ailelerin bulunduğu parkta Onur A.'ya silahla saldırdı. Saldırı sonucunda bacağından yaralanan Onur A.'ya ilk müdahale o esnada parkta dolaşan vatandaşlar tarafından yapıldı.

Bacağından 2 mermi ile yaralanan Onur A. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Başakşehir Şehir Hastahanesine kaldırıldı. Saldırıdan sonra olay yerinden geçen S.U. bir müddet sonra elindeki silahla polise giderek teslim oldu.

Batuhan Toprak
 

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