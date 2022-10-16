Arnavutköy'de çocuklar sokaktaki bütün arabaların sibop kapaklarını söktü

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Feridun Sokak'ta bir grup çocuk, park halindeki araçların sibop kapaklarını söküp kendi bisikletlerine taktı. Haftalardır sökülen sibop kapaklarını gören araç sahipleri isyan etti. Sokakta yaşayan otomobil sahibi Halil Dosturoğlu, “Çocuklar grup halinde buraya gelip sibop kapaklarını ve araçların bazı yerlerini söküyorlar. Biz bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Lastikçiye gitseler bunları bedava veriyorlar ama bunlar çalmakta ısrar ediyorlar, anlamış değilim” dedi.

Batuhan Toprak



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