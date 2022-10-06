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Arnavutköy'de elektrik direğine çarpan kamyonet devrildi

Arnavutköy'de elektrik direğine çarpan kamyonet devrildi
Arnavutköy'de elektrik direğine çarpan kamyonet devrildi

Arnavutköy’de kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, caddede trafik oluştu.

Arnavutköy’de elektrik direğine çarpan kamyonet devrildi - Tıkla İzle

Kaza, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Fatih Mahallesi Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet önce elektrik direğine çarptı sonra yan yattı. Kazada herhangi biri yara almazken tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaza ile ilgili çalışma yaptı. Hasar gören elektrik direği nedeni ile mahallenin bazı noktalarında elektrik bir süre kesildi. Kamyonet çekici yardımı ile cadde üzerinden çekilerek otoparka götürüldü.

Batuhan Toprak

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