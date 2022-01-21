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Arnavutköy'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Arnavutköy'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi Çevreyolu Arnavutköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Mesher M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AAR 618 plakalı otomobil, refüjden karşı şeride geçerek, Erdem Aslan yönetimindeki Tofaş marka 34 YFE 04 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Erdem Aslan yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan Ü.E., M.D. ve araç sürücüsü Mesher M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin incelemesinin ardından araçların yoldan çekici yardımı ile çekilmesi ile trafik açıldı.

Batuhan Toprak

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