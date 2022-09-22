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Arnavutköy'de feci kaza okula giden çocuğa araç çarptı

Arnavutköy'de feci kaza okula giden çocuğa araç çarptı
Arnavutköy'de feci kaza okula giden çocuğa araç çarptı

Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarında bulunan bir marketin manav reyonuna daldı. Kaza nedeniyle okula giden bir çocuk ve 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy’de feci kaza okula giden çocuğa araç çarptı - Tıkla İzle

Kaza, dün sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak caddede bulunan bir marketin manav reyonuna sürüklendi. Çarpmanın etkisi ile 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araç manav reyonuna çarparak durabildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Toprak
 

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