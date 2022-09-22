Arnavutköy'de feci kaza okula giden çocuğa araç çarptı

Kaza, dün sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak caddede bulunan bir marketin manav reyonuna sürüklendi. Çarpmanın etkisi ile 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araç manav reyonuna çarparak durabildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Toprak



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