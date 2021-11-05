İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

Arnavutköy’de şüphe üzerine durdurmak istenen kamyonet sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada - Tıkla İzle

 Kilometrelerce süren kovalamaca sonunda kamyonetten inip kaçmaya devam eden şahıs, ayağından vurularak durduruldu. Şoförün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameraya yansıdı.

Polislerin bir noktada sıkıştırdığı kamyonet sürücüsü, bir memuru kaldırıma sıkıştırarak kaçmaya devam etti. İkinci kez yaşanan kovalamaca da polis kamyonetin lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Kamyonet şoförünün de ayağından vurulduğu film sahnelerini aratmayan kovalamaca, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Ayağından vurulan sürücü E.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüleceği öğrenildi.

Polisin kamyonet sürücüsü ile yaşadığı kovalamaca ve sürücünün yakalandığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi.

Batuhan Toprak
 

İLGİLİ HABER
Bandırmada öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı Bandırma'da öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı
İLGİLİ HABER
Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü
İLGİLİ HABER
KKTCden gelen yolcularda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi KKTC'den gelen yolcularda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.