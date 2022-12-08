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Arnavutköy'de hafif ticari araç sürücüsü köpeğe çarparak üzerinden geçti

Arnavutköy'de hafif ticari araç sürücüsü köpeğe çarparak üzerinden geçti
Arnavutköy'de hafif ticari araç sürücüsü köpeğe çarparak üzerinden geçti

Arnavutköy’de hafif ticari araç sürücüsü yolda duran köpeğe çarparak üzerinden geçti. Ezilen köpek ölürken, sürücüsü ardına bakmada yoluna devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasın yansıdı.

Arnavutköy’de hafif ticari araç sürücüsü köpeğe çarparak üzerinden geçti - Tıkla İzle

Olay 2 Aralık tarihinde Arnavutköy'e bağlı Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Bulldog cinsi köpeğini babasına ait eve bırakan Gamze Demircioğlu, gün içerisinde köpeğin kaybolduğunu fark etti. Ailesiyle birlikte 1 gün boyunca köpeği arayan ve bulamayan Gamze Demircioğlu, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarını izleyen aile bireyleri şok oldu. Komşularına ait hafif ticari aracın peşinden koştuğu görülen Taci isimli bulldog cinsi köpek, komşularının aracı tarafından ezildiğini gördüler. Aracın üzerinden geçtiği köpek can çekişerek yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Batuhan Toprak

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