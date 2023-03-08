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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini, kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kaza sonucunda araçlar tarlaya uçarak durabilirken kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy’de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Hadımköy - Dursunköy Yolu Caddesinde gerçekleşti. Kimliği henüz bilinmeyen 41 VB 444 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 FZR 524 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrasında araçlar yol kenarında bulunan tarlaya uçarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yeri ve çevresinde başka bir kaza oluşmaması açısından güvenlik tedbiri alırken, 34 FZR 524 plakalı aracın sürücüsü olan Engin Öztürk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batuhan Toprak

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