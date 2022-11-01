Arnavutköy'de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına daldı

Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, virajı döndükten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan, inşaatta çalışan işçilerin üzerine yöneldi. Kamyonun üzerlerine geldiğini son anda fark eden inşaat işçilerinden bir tanesi demir bariyerlerin üzerinden atladı, diğeri ise koşarak inşaatın temelinin bulunduğu yere kaçtı. İşçilerin ölümle burun buruna geldiği dehşet anları bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Batuhan Toprak



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