Arnavutköy'de hareketli dakikalar! Sigara izmariti atılan hurdalık yandı

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Lokman Sokakta bulunan bir hurdalıkta meydana geldi. Akşam saatlerinde yoldan geçen bir vatandaşın iddiaya göre sigara izmariti fırlattığı hurdalıkta bulunan karton dolu konteyner yanmaya başladı. Yanan konteynere ilk müdahaleyi hurdalıkta çalışan işçiler yangın tüpleri ile yapmaya çalıştı. Söndürülemeyen yangın büyümeye başlayınca olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine hurdalığın farklı noktalarına sıçramadan söndürüldü.

Batuhan Toprak