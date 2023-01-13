Arnavutköy'de İETT şoförüne sinirlenen genç, otobüsün camını tekme atarak kırdı

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Deliklikaya-Hadımköy hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü Vahid K., ön kapı çalışmadığı gerekçesiyle Haraççı Caddesi'ndeki durağa yanaşıp yolcuları indirdi. Bu sırada otobüse alınmadığına tepki gösteren B.K. (17), şoförle tartıştı. Öğrenci olduğu öğrenilen B.K., tekme atarak otobüsün ön kapısının camını kırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K.'yi karakola götürdü. Otobüs şoförünün şikayetçi olduğu şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Batuhan Toprak

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