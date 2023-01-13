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Arnavutköy'de İETT şoförüne sinirlenen genç, otobüsün camını tekme atarak kırdı

Arnavutköy'de İETT şoförüne sinirlenen genç, otobüsün camını tekme atarak kırdı
Arnavutköy'de İETT şoförüne sinirlenen genç, otobüsün camını tekme atarak kırdı

Arnavutköy'de arıza yapan İETT otobüsünün şoförü, aracı kenara çekerek yolcuları indirince duruma tepki gösteren bir genç, tekme atarak otobüs camını kırdı. Yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy'de İETT şoförüne sinirlenen genç, otobüsün camını tekme atarak kırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Deliklikaya-Hadımköy hattında çalışan İETT otobüsünün şoförü Vahid K., ön kapı çalışmadığı gerekçesiyle Haraççı Caddesi'ndeki durağa yanaşıp yolcuları indirdi. Bu sırada otobüse alınmadığına tepki gösteren B.K. (17), şoförle tartıştı. Öğrenci olduğu öğrenilen B.K., tekme atarak otobüsün ön kapısının camını kırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K.'yi karakola götürdü. Otobüs şoförünün şikayetçi olduğu şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Batuhan Toprak

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