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Arnavutköy'de iki grubun tekme tokat kavga ettiği anlar kamerada

Arnavutköy'de iki grubun tekme tokat kavga ettiği anlar kamerada
Arnavutköy'de iki grubun tekme tokat kavga ettiği anlar kamerada

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle birbirine yumruk ve tekmeler ile saldıran kişiler, park halindeki motosikletin caddeye düşmesine de neden oldu. Kavga nedeni ile cadde üzerindeki trafik durma noktasına gelirken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy’de iki grubun tekme tokat kavga ettiği anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle birbirine tekme ve yumruklarla saldıran iki grubun kavgasına çevredeki vatandaşlar müdahale edip ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavga esnasında park halindeki bir motosikletin caddeye doğru savrularak devrilmesi nedeni ile cadde üzerindeki trafik akışı da aksadı. Yaşanan tartışma ve kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Toprak

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