Arnavutköy'de iki grubun tekme tokat kavga ettiği anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle birbirine tekme ve yumruklarla saldıran iki grubun kavgasına çevredeki vatandaşlar müdahale edip ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavga esnasında park halindeki bir motosikletin caddeye doğru savrularak devrilmesi nedeni ile cadde üzerindeki trafik akışı da aksadı. Yaşanan tartışma ve kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Toprak

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