İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı

Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı
Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı

Arnavutköy’de iki otomobilin çarpışması sonucu can pazarının yaşandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralıları kurtarmak için çalışan bir itfaiye eri, araçtan kurtardığı yaralıyı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı.

Arnavutköy’de iki otomobil çarpıştı, can pazarı yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde 34 DTM 59 plakalı otomobil ile 14 EK 334 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafikteki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 8 kişi ise sıkıştıkları yerde yardım bekledi.

Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri ise, araçtan kurtardığı bir yaralıyı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Veysel Ensar Gökçegözog - Batuhan Toprak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.