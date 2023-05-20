Arnavutköy'de iş yerinden malzeme çalan şahıs kamerada

Olay, 3 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Arnavutköy'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs iş yerine girerek kablo ve balık malzemelerini el arabasına yükleyip olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Kimliği tespit edilen Ö.P. (26) isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “Bina ve Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Batuhan Toprak

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