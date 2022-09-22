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Arnavutköy'de ısınmak için yakılan ateş yangına neden oldu

Arnavutköy'de ısınmak için yakılan ateş yangına neden oldu
Arnavutköy'de ısınmak için yakılan ateş yangına neden oldu

Arnavutköy'de yabancı uyruklu kişilerin gecekondu bahçesinde işlettiği oto tamirhane dükkanında ısınmak için ateş yakan çocuklar yangın çıktı. Alevler her yeri kaplarken, yan tarafta bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. Ekiplerin çalışması ve olay yeri havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de ısınmak için yakılan ateş yangına neden oldu - Tıkla İzle

Alevler kısa sürede binaların dış cephe ve çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok ayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın noktası ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Söndürme sonrasında yapılan soğutma çalışması ve olay yeri ise drone ile havadan görüntülendi.

Batuhan Toprak

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