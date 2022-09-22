Arnavutköy'de ısınmak için yakılan ateş yangına neden oldu

Alevler kısa sürede binaların dış cephe ve çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok ayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın noktası ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Söndürme sonrasında yapılan soğutma çalışması ve olay yeri ise drone ile havadan görüntülendi.

Batuhan Toprak

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