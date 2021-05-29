Arnavutköy'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Arnavutköy - Hadımköy yolu Haraççı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan B. isimli şahıs otoyoldan gelen otomobili fark edemeyerek önüne atladı. Önüne atlayan Doğan B.'yi son anda fark eden otomobil sürücü Mustafa K., şahsa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya ya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı Doğan B. hastane yolunda hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Batuhan Toprak