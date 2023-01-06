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Arnavutköy'de kazaya karışan hafif ticari araç, çayırlık alana uçtu

Arnavutköy'de kazaya karışan hafif ticari araç, çayırlık alana uçtu
Arnavutköy'de kazaya karışan hafif ticari araç, çayırlık alana uçtu

Arnavutköy’de cadde üzerinde seyir halinde olan ticari araç ile başka bir hafif ticari aracın karıştığı kaza sonrasında, araçlardan birisi çayırlık alanda dik olarak durdu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün, sabah saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 AFS 076 plakalı ticari araç ile 34 KP 1059 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Kaza sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KP 1059 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak kenardaki çayırlık alana düştü. Çayırlık alanda bulunan ağaçlara çarpan araç dik şekilde kaldı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken araç içerisindeki yaralılar itfaiye yardımı ile çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Batuhan Toprak

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