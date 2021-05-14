İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası

Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası

Arnavutköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye toplam 138 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.

Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası - Tıkla İzle

Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığına yönelik bilgi gelmesi üzerine, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince iş yerinde kontrol yapıldı. Polis ekipleri yaptığı kontrolde, iş yerindeki 40 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kumar oynadığını belirledi.

40 şahsa “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” 282. maddesi gereğince toplam 138 bin 760 TL idari para cezası uygulanırken, iş yerinin faaliyetlerine ise geçici olarak son verildi.
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.