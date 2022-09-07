Arnavutköy'de köpeği motosikletine bağlayarak götüren şahsa tepki

Arnavutköy'de akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir kişinin sokak köpeğini motosikletinin arkasına bağlayarak götürdüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşların uyarılarını dikkate almayan adam, yoluna devam edince bir kişi yolu otomobili ile keserek şahsın devam etmesine izin vermedi. Şahıs, kendisine tepki gösteren vatandaşlara “Ben sizden daha hayvan severim” diyerek cevap verdi. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülenirken, köpek bir otomobil ile götürülmek istenen yere taşındı.

Batuhan Toprak

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