Arnavutköy'de korku dolu anlar kamerada

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde iddiaya göre içerisinde küçük bir çocuğun yalnız kaldığı otomobilin frenleri nedeni bilinmeyen bir şekilde boşaldı. Freni boşalan otomobil cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Otomobil sahibi aracın peşinden koşarak durdurmaya çalıştı. Kayan araç yol kenarındaki mantarlara çıkarak durabildi. Şans eseri yolun ve kaldırımın yoğun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

“Birisi arabayı durdurmaya çalıştı”

Olayın yaşandığı esnada cadde üzerinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan Ali Çetinkaya, “Ben burada atölyede çalışıyorum dün kazayı duydum dışarıya çıktım. Aracın içerisinde bir çocuk vardı, el frenini boşaltmış galiba. Birisi de önden arabayı tutmaya çalışıyordu, arabanın içinde bir problem yoktu, çocuk yaralanmamıştı. Genelde burası hep arabayla dolar ama şans eseri o esnada yol boştu” dedi.

Batuhan Toprak



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