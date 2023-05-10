Arnavutköy'de korkutan gecekondu yangını

Arnavutköy Merkez Mahallesi Şener Sokak'ta bulunan tek katlı metruk gecekonduda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışmalar yaparken polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sokakta ekiplerin çalışma yaptığını gören meraklı vatandaşlar ise güvenlik şeridinin ardından film izler gibi söndürme çalışmalarını izledi.

Batuhan Toprak

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