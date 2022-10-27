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Arnavutköy'de lüks araçlı tavuk hırsızları kamerada

Arnavutköy'de lüks araçlı tavuk hırsızları kamerada
Arnavutköy'de lüks araçlı tavuk hırsızları kamerada

Arnavutköy’de gece saatlerinde evlerinin yanındaki bahçede hayvancılık yapan ailenin kümesine giren hırsızlar, 12 tavuğu çaldı. Çaldıkları hayvanları lüks araca yükleyen hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Taşoluk Mahallesi Kanyon Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yaşadıkları apartmanın yan tarafındaki bahçede kümeste hayvancılık yaparak geçimi sağlayan Müjdat Çoban ve ailesi hırsızlık şoku yaşadı. Gece saatlerinde lüks bir araç ile kümesin olduğu bahçeye gelen 3 hırsız, bahçeye girerek 12 tavuğu çaldı. Ardından tavukları lüks araca koyan hırsızlar kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde hırsızların tavukları alarak araca yükledikleri görülüyor. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Batuhan Toprak

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