İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arnavutköy'de merdivenden düşen adam ağır yaralandı

Arnavutköy'de merdivenden düşen adam ağır yaralandı
Arnavutköy'de merdivenden düşen adam ağır yaralandı

Arnavutköy’de merdivenlerden yuvarlanarak kafasını kaldırım taşına çarpan adam ağır yaralandı.

Arnavutköy’de merdivenden düşen adam ağır yaralandı - Tıkla İzle

Olay, dün gece Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemallettin D. (50) arkadaşları ile alkol aldığı esnada dengesini kaybederek merdivenlerden aşağıya yuvarlandı.

Merdivenden yuvarlanan ve kanlar içinde yerde yatan Cemallettin D. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Olay esnasında orada bulunduklarını söyleyen vatandaşlar şahsın alkol aldığı esnada eşi ile tartışmaya başladığını ve tartışma sonrasında eşi tarafından itilerek düşürüldüğünü iddia etti.

İddialar üzerinden inceleme başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri cadde üzerinde bulunan onlarca kamerayı inceleyerek şahsın itilmediğini, dengesini kaybederek düştüğünü tespit etti.

Yaralı adamın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Batuhan Toprak
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.