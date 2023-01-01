İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de metruk bina alev alev yandı

Arnavutköy'de metruk bina alev alev yandı
Arnavutköy'de metruk bina alev alev yandı

Arnavutköy’de bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken mahalleli büyük panik yaşadı.

Arnavutköy’de metruk bina alev alev yandı - Tıkla İzle

Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Özgem Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken mahalleli büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batuhan Toprak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.