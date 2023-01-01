Arnavutköy'de metruk bina alev alev yandı

Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Özgem Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken mahalleli büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batuhan Toprak

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