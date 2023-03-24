İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Arnavutköy'de motosiklet kazası: 1 yaralı
Arnavutköy'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Arnavutköy’de motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybedince savrularak yere düştü. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de motosiklet kazası: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü seyir halindeyken kontrolünü kaybedince savrularak yere düştü. Düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma yaptı. Kaza sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Batuhan Toprak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.