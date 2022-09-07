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Arnavutköy'de orman yangını

Arnavutköy'de orman yangını
Arnavutköy'de orman yangını

Arnavutköy’de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arnavutköy’de orman yangını - Tıkla İzle

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Türkköşe mevkiindeki ormanlık alandı çıktı. Edinilen bilgiye göre, Türkköşe mevkiindeki ormanlık alandaki ağaçlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Veysel Ensar Gökçegözog - Furkan Tan - Batuhan Toprak

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