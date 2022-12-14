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Arnavutköy'de park halindeki otobüs alev topuna döndü

Arnavutköy'de park halindeki otobüs alev topuna döndü
Arnavutköy'de park halindeki otobüs alev topuna döndü

Arnavutköy’de park halinde olan bir servis otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Servis otobüsünün alev topuna dönüştüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arnavutköy’de park halindeki otobüs alev topuna döndü - Tıkla İzle

Yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Sonnur Sokakta meydana geldi. Park halindeki bir servis otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede otobüsü alev topuna çevirirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Toprak

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