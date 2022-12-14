Arnavutköy'de park halindeki otobüs alev topuna döndü

Yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Sonnur Sokakta meydana geldi. Park halindeki bir servis otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede otobüsü alev topuna çevirirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Toprak

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