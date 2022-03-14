İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu

Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu
Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, çocuğuyla vakit geçirip sosyal medyasında fotoğraf paylaştıktan kısa bir süre sonra arkadaşının yazlığında ölü bulundu.

Arnavutköy’de polis memuru evde ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, bugün öğle saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 30 yaşındaki Mirsad Arıcı arkadaşının yazlığında ölü bulundu. İddiaya göre son günlerde ailevi problemler yaşayan polis memuru, sabah saatlerinde çocuğu ile birlikte vakit geçirirken fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaştı. Genç memurun çocuğu ile yapmış olduğu paylaşımdan kısa süre sonra arkadaşının yazlığında cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine genç polis memurunun meslektaşları ve sevenleri akın etti. Amirleri ve meslektaşları tarafından sevilen ve sosyal bir yaşamı olduğu öğrenilen Arıcı'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Savcı olayın yaşandığı yer ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Batuhan Toprak

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.