Arnavutköy'de polis memuru evde ölü bulundu

Olay, bugün öğle saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 30 yaşındaki Mirsad Arıcı arkadaşının yazlığında ölü bulundu. İddiaya göre son günlerde ailevi problemler yaşayan polis memuru, sabah saatlerinde çocuğu ile birlikte vakit geçirirken fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaştı. Genç memurun çocuğu ile yapmış olduğu paylaşımdan kısa süre sonra arkadaşının yazlığında cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine genç polis memurunun meslektaşları ve sevenleri akın etti. Amirleri ve meslektaşları tarafından sevilen ve sosyal bir yaşamı olduğu öğrenilen Arıcı'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Savcı olayın yaşandığı yer ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Batuhan Toprak