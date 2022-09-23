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Arnavutköy'de şahıs evine giren hırsızı sokak ortasında vurdu

Arnavutköy'de şahıs evine giren hırsızı sokak ortasında vurdu
Arnavutköy'de şahıs evine giren hırsızı sokak ortasında vurdu

Arnavutköy’de bir kişi, evine hırsızlık için girdiğini iddia ettiği kişiye sokak ortasında pompalı tüfekle saldırdı. Yaralanan şahıs yere yığılırken, saldırgan aracına binip kayıplara karıştı.

Arnavutköy’de şahıs evine giren hırsızı sokak ortasında vurdu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Sazlıbosna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D.'nin evinden hırsızlık yaptığını iddia eden Cahit B., H.D.'nin evinin önüne gelerek, eve gireceği esnada aracındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda H.D. iki bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay sonrası aracıyla kaçan saldırgan polis tarafından her yerde aranıyor. H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Batuhan Toprak
 

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