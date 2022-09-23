Arnavutköy'de şahıs evine giren hırsızı sokak ortasında vurdu

Olay, geçtiğimiz günlerde Sazlıbosna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D.'nin evinden hırsızlık yaptığını iddia eden Cahit B., H.D.'nin evinin önüne gelerek, eve gireceği esnada aracındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda H.D. iki bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay sonrası aracıyla kaçan saldırgan polis tarafından her yerde aranıyor. H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batuhan Toprak



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