Arnavutköy'de Salvador Dali maskeli hırsızlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir sokağa dadanan La casa da Papel maskeli hırsızlar mahalle sakinlerinin adeta korkulu rüyası haline geldi. Gece saatlerinde mahalleye gelen ellerinde demir kesme makası ve maskeler ile rahat şekilde dolaşan hırsızlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken hırsızlar nedeni ile tedirgin olan mahalle sakinleri geç saatlere kadar sokakta nöbet tutarak kendilerini korumaya çalışıyor.

“Dışarı çıkmaya korkar olduk, tedirginiz”

Uzun yıllardır mahalle de yaşayan ve garajı soyulan Recep Yaşar, “Gece saat 02.00 gibi ellerinde makaslar ile burada geziyorlar. Buraya polis geliyor ama saklanıyorlar polislerde bulamıyor genelde garajları soyuyorlar. Sokakta çok rahat şekilde dolaşıyorlar bizim mahalleye dadanmış durumdalar. Bilmediğimiz maskeler ile burada dolaşıyorlar buda bizi tedirgin ediyor. Burada hırsızlık gerçekten çok olmaya başladı ben 30 senedir burada yaşıyorum yaklaşık 1 senedir bu durumu yaşıyoruz. Komşularımız da mağdur durumda bizde mağduruz gece işten gelenler oluyor dışarı çıkmaya korkar duruma geldik artık. Elinde belki silah var bir şey desek canımızdan olacağız yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Batuhan Toprak





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.