İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de servis aracı alev alev yandı

Arnavutköy'de servis aracı alev alev yandı
Arnavutköy'de servis aracı alev alev yandı

Arnavutköy’de bir servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, 21.30 sıralarında Arnavutköy Baklalı Mahallesi Baklalı Yolu Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir servis otobüsünün ön kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören servis sürücüsü, araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamayınca alevler servis minibüsünün her yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda servis minibüsünde sadece sürücünün bulunması faciayı önlerken servis aracının kül olduğu yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Batuhan Toprak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.