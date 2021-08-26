Arnavutköy'de silahlı kavga: 3 kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Olay, bugün saat 12.30 sularında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre korsan taksicilik yapan 2 aile arasında kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan kavga yerini bıçak ve silaha bıraktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga esnasında aynı aileden 3 kardeşten Ömer D. Aldığı bıçak darbesiyle kardeşleri Cemalettin ve Sezgin D. ise silahla yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. kavga esnasında kurşunların isabet ettiği bir kişi daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çevik kuvvet girişleri kapattı

Kavga sonrasında çevik kuvvet polisleri mahalle giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı ve olayın yaşandığı sokağa giriş çıkışları kapattı. Olay yeri inceleme polislerinin incelemelerinin ardından polis kavga sonrasında olay yerinden kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.

Kargo çalışanı kurşunların arasında kaldı

Kavga esnasında mahallede kargo dağıtmak için bulunan kargo çalışanı ise kurşunların arasında kaldı o esnada cep telefonundan kayda giren kargo çalışanı korku dolu anları görüntüledi.

Batuhan Toprak

